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Сегодня, 14:08

Соболенко обыграла Мертенс в третьем круге турнира в Мадриде

Камила Абдурахманова
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла Элизу Мертенс из Бельгии в третьем круге турнира в Мадриде — 3:6, 6:2, 6:1.

Матч длился 2 часа 1 минуту. Соболенко за игру сделала 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. У Мертенс — 2 эйса, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Первая ракетка мира в четвертом круге встретится с победителем матча Ребека Машарова — Пейтон Стирнс.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — 3:6, 6:2, 6:1

Теннис
Арина Соболенко
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