Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:46

Мухова выбила Соболенко с турнира в Пекине

Алина Савинова
Telegram Дзен

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла чешке Каролине Муховой в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине — 6:7 (5:7), 6:2, 4:6.

Спортсменки провели на корте 2 часа 48 минут.

Занимающая вторую строчку мирового рейтинга Соболенко потерпела первое за последние 16 матчей поражение. Мухова в полуфинале турнира в Пекине сыграет с победительницей встречи Мирра Андреева (Россия, 17) — Чжэн Циньвэнь.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролина Мухова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 7:6 (7:5), 2:6, 6:4

Теннис
Арина Соболенко
Каролина Мухова

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
Гашек выступил против участия россиян в НХЛ накануне старта нового сезона
Биография Илии Топурии: жизнь и карьера чемпиона UFC
Губернатор Орловской области сообщил о ракетной опасности в регионе
ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя