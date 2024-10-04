Мухова выбила Соболенко с турнира в Пекине

Сегодня, 13:46
Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла чешке Каролине Муховой в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине — 6:7 (5:7), 6:2, 4:6.
Спортсменки провели на корте 2 часа 48 минут.
Занимающая вторую строчку мирового рейтинга Соболенко потерпела первое за последние 16 матчей поражение. Мухова в полуфинале турнира в Пекине сыграет с победительницей встречи Мирра Андреева (Россия, 17) — Чжэн Циньвэнь.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 955 610 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каролина Мухова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 7:6 (7:5), 2:6, 6:4