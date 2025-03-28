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28 марта, 12:11

Соболенко: «В прошлых финалах я была больше сосредоточена на сопернике, чем на себе»

Сергей Ярошенко
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Первая ракетка мира Арина Соболенко расскала об ошибке, которую она допустила в финалах против Мэдисон Киз и Мирры Андреевой.

«В Австралии я чувствовала себя очень хорошо. Дело не в том, как ты себя чувствуешь, а в том, как ты адаптируешься к разным условиям. Что же касается уроков, то, думаю, я научилась концентрироваться на себе, а не на том, что происходит по ту сторону сетки. Иногда игроки выходят на корт и им нечего терять, они сходят с ума от своих невероятных ударов. В тех финалах я была больше сосредоточена на сопернике, чем на себе. Думаю, мне нужно иметь такой же настрой, менталитет, что и сегодня. В этот раз я собираюсь выступить лучше, чем в двух последних финалах», — сказала теннистка на пресс-конференции.

В финале турнира в Майами 26-летняя белоруска сыграет с четвертой рактекой мира американкой Джессикой Пегулой.

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Теннис
Арина Соболенко
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