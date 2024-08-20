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Сегодня, 00:49

Соболенко — Пегуле: «Очень рада снова видеть тебя на твоем высоком уровне»

Сергей Разин
корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к американке Джессике Пегуле после победы в финале турнира в Цинциннати (6:3, 7:5).

«Джессика, спасибо тебе за отличный матч. Очень рада снова видеть тебя на твоем высоком уровне. Ты проделала такую колоссальную работу в последние несколько недель. Титул в Монреале и финал здесь — это действительно достижение. Хочу поздравить тебя и твою команду с выполненной работой. Как ты уже сказала, я уверена, что в будущем нас ждет еще много сражений», — сказала Соболенко на корте.

26-летняя белоруска выиграла 15-й турнир WTA в карьере (30 финалов), из которых 6 — серии WTA 1000.

Арина Соболенко
Джессика Пегула
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Соболенко победила Пегулу в финале турнира в Цинциннати