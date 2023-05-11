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Сегодня, 17:35

Соболенко не вернется в парный теннис: «Силы не безграничны. Мы не молодеем с каждым годом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко в интервью «СЭ» ответила на вопрос о возвращении в парный теннис.

— О парном теннисе. Андрей Рублев и Карен Хачанов выиграли наконец-то свой первый парный титул вдвоем. А что вы думаете о паре? Видите ли себя в будущем снова в ней?

— Я в принципе играла в паре, даже первой ракеткой мира была. Игра в паре очень помогает в одиночке, но опять-таки, если больше фокусов одиночке, тяжело играть и то и то. Поэтому я и не играю больше пару, потому что силы не безграничны. К сожалению, мы не молодеем с каждым годом. Я люблю парный теннис, но пришлось отказаться в пользу одиночки и больше заниматься восстановлением в свободное время.

В последний раз Соболенко выступала в паре на выставочном турнире в Индиан-Уэллсе в марте этого года. Ее партнером был Тэйлор Фриц (США). В финале турнира они обыграли польский дуэт Хуберт Хуркач/Ига Свентек.

Арина Соболенко. «Я упертая, как настоящий Телец». Соболенко — о своих секретах и любви к Италии
Теннис
Арина Соболенко
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