Соболенко объяснила, почему отказывается от парных матчей

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему решила сосредоточиться исключительно на матчах одиночного разряда в 2023 году.

«Мои одиночные игры были не так хороши в тот период, когда я выступала в парном разряде, потому что, если вы хотите хорошо играть в парном разряде, вы также тратите на это много энергии, и я бы даже сказала, что ее нужно больше, чем на одиночные матчи. Ты должен быть очень сильным физически и морально. Ты можешь проиграть матч в парном разряде, и тебе все равно будет грустно после этого. Во время игр в одиночном разряде придется переключать эти эмоции. Для меня было сложно принять данное решение, но я должна была выбрать что-то одно. Вы не можете быть лучшим во всем», — приводит Tennis Infinity слова Соболенко.

25-летняя белорусская теннисистка является победительницей одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и двух — в парном. Всего на ее счету 19 побед на турнирах уровня WTA, из них 13 — в одиночном разряде.