Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 05:14

Соболенко обыграла Азаренко и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне

Евгений Козинов
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Белорусcкая теннисистка Арина Соболенко одержала победу в 1/4 финала турнира в Вашингтоне. В двух сетах она выиграла у соотечественницы Виктории Азаренко — 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 47 минут. На счету победительницы 8 подач навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта (из 9). У ее соперницы — 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 2 из 6 реализованных брейк-пойнта.

В полуфинале Соболенко сыграет против Марии Боузковой из Чехии.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:4, 6:4

Мария Боузкова (Чехия) - Робин Монтгомери (США) — 6:3, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/washington/2024/
Теннис
Арина Соболенко
Виктория Азаренко
0
Читайте также
Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпиады в Париже
Соперница интерсекс-боксерши раскритиковала алжирку Хелиф
В трансляции Олимпиады в Париже перепутали флаги РФ и СССР
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Песков прокомментировал бой боксера-трансгендера со спортсменкой на ОИ
Песков: дети Дульцевых лишь в самолете узнали, что они русские
Популярное видео
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бадоса обыграла Радукану в четвертьфинале турнира в Вашингтоне