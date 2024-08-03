Соболенко обыграла Азаренко и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне

Белорусcкая теннисистка Арина Соболенко одержала победу в 1/4 финала турнира в Вашингтоне. В двух сетах она выиграла у соотечественницы Виктории Азаренко — 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 47 минут. На счету победительницы 8 подач навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта (из 9). У ее соперницы — 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 2 из 6 реализованных брейк-пойнта.

В полуфинале Соболенко сыграет против Марии Боузковой из Чехии.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:4, 6:4

Мария Боузкова (Чехия) - Робин Монтгомери (США) — 6:3, 6:1