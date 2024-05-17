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Сегодня, 00:36

Соболенко обыграла Коллинз и вышла в финал турнира в Риме

Евгений Козинов
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в полуфинале турнира в Риме. В двух сетах она обыграла американку Дэниэлл Коллинз — 7:5, 6:2.

Матч продолжался 1 час 25 минут. 26-летняя белоруска 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).

В финале Соболенко встретится с Игой Свентек из Польши.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Дэниэлл Коллинз (США, 13) — 7:5, 6:2

Теннис
Арина Соболенко
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