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Сегодня, 07:00

Соболенко обыграла Крейчикову и вышла в 1/4 финала турнира в Майами

Виктория Кравченко
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла чешку Барбору Крейчикову (6:3, 6:2) в четвертом круге турнира в Майами.

Встреча длилась 1 час и 7 минут. Соболенко девять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из четырех брейк-пойнтов. На счету Крейчиковой четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Соболенко сыграет с румынкой Сораной Кырстя (74-я ракетка мира).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Барбора Крейчикова (Чехия, 16) — 6:3, 6:2

Арина Соболенко
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