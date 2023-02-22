Соболенко обыграла Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла Елену Остапенко из Латвии в третьем круге турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

Матч завершился со счетом 2:6, 6:1, 6:1. Длительность встречи составила 1 час 40 минут.

2-я ракетка мира Соболенко 5 рад подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету 20-й ракетки Остапенко 5 эйсов, 7 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

За выход в полуфинал турнира Соболенко сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Петра Квитова (Чехия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Елена Остапенко (Латвия, 13) — 2:6, 6:1, 6:1