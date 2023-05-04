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Сегодня, 18:54

Соболенко обыграла Саккари и вышла в финал турнира в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла Марию Саккари из Греции в полуфинале турнира в Мадриде — 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 26 минут.

Соболенко сделала 4 эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Саккари 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В финале Соболенко сыграет с победительницей пары Ига Свентек (Польша, 1) — Вероника Кудерметова (Россия, 12).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Мария Саккари (Греция, 9) — 6:4, 6:1

Теннис
Арина Соболенко
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