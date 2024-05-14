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Сегодня, 02:16

Соболенко обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Сергей Разин
корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в 1/8 финала турнира в Риме обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 4:6, 6:1, 7:6 (9:7).

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. На счету 26-летней белоруски 3 эйса, двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7.

В четвертьфинале Соболенко встретится с Еленой Остапенко из Латвии.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Элина Свитолина (Украина, 16) — 4:6, 6:1, 7:6 (9:7)

Арина Соболенко
Элина Свитолина
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