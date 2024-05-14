Соболенко обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Сегодня, 02:16
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в 1/8 финала турнира в Риме обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 4:6, 6:1, 7:6 (9:7).
Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. На счету 26-летней белоруски 3 эйса, двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7.
В четвертьфинале Соболенко встретится с Еленой Остапенко из Латвии.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Элина Свитолина (Украина, 16) — 4:6, 6:1, 7:6 (9:7)