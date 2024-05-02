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Сегодня, 10:21

Соболенко об игре 17-летней Андреевой: «Мирра — невероятная теннисистка»

Алина Савинова
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко поделилась мнением о выступлении российской теннисистки Мирры Андреевой в WTA-туре. По словам белорусской спортсменки, 17-летняя россиянка демонстрирует невероятную игру.

«Мирра — невероятная теннисистка, хотя она и очень молода. Условия турнира меня вполне устраивают, и надеюсь, я смогу продолжать идти тем же путем», — цитирует Соболенко пресс-служба WTA.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Андреева уступила Соболенко со счетом 1:6, 4:6. Белорусская теннисистка за выход в финал сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/3991411/sabalenka-ends-andreeva-s-madrid-run-to-reach-semifinals
Теннис
Арина Соболенко
Мирра Андреева
0
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