Соболенко об игре 17-летней Андреевой: «Мирра — невероятная теннисистка»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко поделилась мнением о выступлении российской теннисистки Мирры Андреевой в WTA-туре. По словам белорусской спортсменки, 17-летняя россиянка демонстрирует невероятную игру.

«Мирра — невероятная теннисистка, хотя она и очень молода. Условия турнира меня вполне устраивают, и надеюсь, я смогу продолжать идти тем же путем», — цитирует Соболенко пресс-служба WTA.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Андреева уступила Соболенко со счетом 1:6, 4:6. Белорусская теннисистка за выход в финал сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.