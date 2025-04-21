Соболенко проиграла Остапенко в финале турнира в Штутгарте

Белоруска Арина Соболенко уступила Елене Остапенко из Латвии в финале турнира серии WTA 500 в Штутгарте — 4:6, 1:6.

Матч длился 1 час 26 минут. Соболенко за игру сделала 6 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. У Остапенко — 4 эйса, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Счет личных встреч между теннисистками — 3-1 в пользу Соболенко.

27-летняя Остапенко выиграла девятый турнир WTA в карьере и первый с февраля 2024-го. Первая ракетка мира Соболенко проиграла в трех финалах из пяти в этом году.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Елена Остапенко (Латвия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:4, 6:1