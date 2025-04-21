Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:34

Соболенко проиграла Остапенко в финале турнира в Штутгарте

Руслан Минаев
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Белоруска Арина Соболенко уступила Елене Остапенко из Латвии в финале турнира серии WTA 500 в Штутгарте — 4:6, 1:6.

Матч длился 1 час 26 минут. Соболенко за игру сделала 6 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. У Остапенко — 4 эйса, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Счет личных встреч между теннисистками — 3-1 в пользу Соболенко.

27-летняя Остапенко выиграла девятый турнир WTA в карьере и первый с февраля 2024-го. Первая ракетка мира Соболенко проиграла в трех финалах из пяти в этом году.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Елена Остапенко (Латвия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:4, 6:1

41
Теннис
Арина Соболенко
Елена Остапенко
Читайте также
Овечкин рассказал о мотивации выиграть второй Кубок Стэнли
В Россию прибыл с визитом султан Омана. Что нужно знать
В Алматы умерли два участника полумарафона
Что не так с исторической победой «Спартака», которую назвали «мегапозором»
Путин рассказал подробности удара ВС РФ по Сумам
Дело сестер Хачатурян. Суд готов определить степень вины их отца
Популярное видео
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя