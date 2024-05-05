Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 01:27

Соболенко — о поражении в финале турнира в Мадриде: «В таких матчах все решается в нескольких очках»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение в финале турнира в Мадриде против Иги Свентек из Польши (5:7, 6:4, 6:7 (7:9).

«Что могло изменить ситуацию? Если бы я знала, то была бы здесь с трофеем. В таких матчах все решается в нескольких очках. Наверное, после брейка в третьем сете, мне следовало больше сосредоточиться на подаче. Но дело не в том, что я допустила двойную ошибку. Она играла в великолепный теннис. В важные моменты Свентек действовала немного лучше, вот и все», — приводит слова Соболенко Punto de break.

Арина Соболенко. Соболенко осталась без хет-трика в Мадриде. Белоруска упустила матчболы в марафонском финале

Соперницы второй год подряд встретились в финале турнира в Мадриде — в 2023 году победу праздновала белоруска. Свентек впервые завоевала титут в Мадриде.

Арина Соболенко
Ига Свентек
1
0
Читайте также
Мария Шарапова после завершения карьеры осталась жить в США
Главная пасхальная служба в храме Христа Спасителя в Москве пройдет 4 мая
МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского
Игроки хотят оставить Слишковича, Черданцев выступил против, клуб сокращает должности и забыл о Промесе. Что происходит в «Спартаке»
В США заявили о необходимости отказа Киева от части территорий
Шурыгина прокомментировала сообщения о ее задержании в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Соболенко проиграла Свентек в финале турнира в Мадриде