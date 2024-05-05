Соболенко — о поражении в финале турнира в Мадриде: «В таких матчах все решается в нескольких очках»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение в финале турнира в Мадриде против Иги Свентек из Польши (5:7, 6:4, 6:7 (7:9).

«Что могло изменить ситуацию? Если бы я знала, то была бы здесь с трофеем. В таких матчах все решается в нескольких очках. Наверное, после брейка в третьем сете, мне следовало больше сосредоточиться на подаче. Но дело не в том, что я допустила двойную ошибку. Она играла в великолепный теннис. В важные моменты Свентек действовала немного лучше, вот и все», — приводит слова Соболенко Punto de break.

Соперницы второй год подряд встретились в финале турнира в Мадриде — в 2023 году победу праздновала белоруска. Свентек впервые завоевала титут в Мадриде.