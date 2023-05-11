Соболенко — о словах Муратоглу: «Не сказала бы, что мы со Свентек и Рыбакиной «Большая тройка»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в интервью «СЭ» прокомментировала слова известного теннисного тренера Патрика Муратоглу, о том, что она входит в «Большую тройку» в женском теннисе.

— Муратоглу считает вас, а также Свентек с Рыбакиной «Большой тройкой» женского тура. Согласны ли с таким определением?

— Не сказала бы, что мы «Большая тройка», потому что я бы не упускала из виду и Крейчикову с Саккари. Возможно, мы просто более стабильно играем в этом сезоне, но я бы не сказала, что только наша тройка — это «Большая тройка» в WTA. Все равно приятно такое слышать. Хочется только продолжать быть в этой тройке и показывать такие результаты.

В этом сезоне белорусская теннисистка впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема» — она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, обыграв в финале турнира Елену Рыбакину из Казахстана. Всего на счету Соболенко три титула в 2023 году. На данный момент она занимает вторую строчку в рейтинге WTA.