Соболенко победила Паолини и вышла в финал турнира в Штутгарте

20 апреля, 17:33
Белоруска Арина Соболенко стала финалисткой турнира в Штутгарте.
В полуфинале первая ракетка победила итальянку Ясмин Паолини со счетом 7:5, 6:4. Матч длился 1 час 36 минут.
Соболенко реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов за игру. Паолини, занимающая шестое место в рейтинге WTA — 4 из 8.
Соболенко в финале сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Ясмин Паолини (Италия, 5) — 7:5, 6:4