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Сегодня, 13:16

Соболенко победила Азаренко и вышла в финал турнира в Брисбене

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Арина Соболенко.
Фото AFP
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла соотечественницу Викторию Азаренко в полуфинале турнира WTA в Брисбене — 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 30 минут.

Соболенко сделала 10 эйсов, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Азаренко 3 подачи на вылет, 3 двойные ошибки и ни одного релизованного брейк-пойнта из 5.

В финале Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 8) — 6:2, 6:4

Теннис
Арина Соболенко
Виктория Азаренко
Елена Рыбакина
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