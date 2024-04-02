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Сегодня, 08:04

Соболенко поблагодарила болельщиков за поддержку в трудный для нее период

Алина Савинова
Теннисистка Арина Соболенко.
Арина Соболенко.
Фото USA Today Sports
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост в социальных сетях, в котором поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Хочу поблагодарить всех моих поклонников за вашу любовь и поддержку в это трудное время. Ваши добрые слова так много значат для меня, я ношу их с собой каждый день. Я вам очень за все благодарна», — написала спортсменка.

18 марта скончался тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов, с которым Соболенко состояла в отношениях. Экс-хоккеист умер на 43-м году жизни в Майами, куда прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать спортсменку.

На «тысячнике» в США Соболенко дошла до третьего круга, где уступила украинке Ангелине Калининой. На данный момент 25-летняя белоруска занимает второе место в рейтинге WTA.

Теннис
Арина Соболенко
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