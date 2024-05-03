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Сегодня, 13:43

Соболенко — о Рыбакиной и Свентек: «Мне нравится, что нас называют «Большой тройкой»

Алина Савинова
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, какое влияние на нее оказывают соперницы Елена Рыбакина и Ига Свентек и как она относится к тому, что их называют «Большой тройкой» женского тенниса.

«Мне нравится, что нас называют «Большой тройкой», я чувствую, что мы каким-то образом мотивируем друг друга. Иногда мы не очень хорошо выступаем, но в то же время это помогает нам совершенствоваться и продолжать работать все усерднее и усерднее, ища что-то новое. Посмотрим, как все будет складываться. Надеюсь, сезон продолжится в этом же направлении и мы снова станем «Большой тройкой», — цитирует Соболенко Sportskeeda.

Ранее Соболенко обыграла Рыбакину в полуфинале турнира в Мадриде (1:6, 7:5, 7:6 (7:5). В финале она сыграет против Свентек, которая на данный момент возглавляет рейтинг WTA.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-i-like-call-us-big-3-sometimes-give-bad-time-aryna-sabalenka-iga-swiatek-elena-rybakina-ahead-madrid-final?key1=newsnowltennis
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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Соболенко обыграла Рыбакину и вышла в финал турнира в Мадриде