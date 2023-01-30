Соболенко поднялась на второе место в рейтинге WTA, Кудерметова выпала из топ-10

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на второе место в рейтинге WTA после победы на Australian Open.
Теперь на счету 24-летней спортсменки 6100 очков. Лидером рейтинга остается Ига Свентек из Польши, у которой 10 485 очков, на третьей строчке — Онс Жабер из Туниса с 5210 очками.
Лучшей среди представительниц России является Дарья Касаткина, занимающая восьмое место с 3380 очками. Финалистка Australian Open Елена Рыбакина из Казахстана поднялась на 15 мест в рейтинге и теперь занимает 10-ю строчку с 2815 очками. Россиянка Вероника Кудерметова с 2740 очками потеряла две позиции и опустилась на 11-е место.
Рейтинг WTA от 30 января 2023 года
1. (1) Ига Свентек (Польша) — 10485 очков
2. (5) Арина Соболенко (Белоруссия) — 6100
3. (2) Онс Жабер (Тунис) — 5210
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8. (8) Дарья Касаткина (Россия) — 3380
9. (10) Белинда Бенчич (Швейцария) — 2905
10. (25) Елена Рыбакина (Казахстан) — 2815
11. (9) Вероника Кудерметова (Россия) — 2740
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17. (18) Екатерина Александрова (Россия) — 2030
19. (20) Людмила Самсонова (Россия) — 1905
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43. (44) Анастасия Потапова (Россия) — 1139
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53. (59) Анна Калинская (Россия) — 956
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64. (60) Анна Блинкова (Россия) — 884
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83. (97) Варвара Грачева (Россия) — 750
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94. (106) Диана Шнайдер (Россия) — 699