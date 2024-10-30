Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 17:20

Соболенко попала футбольным мячом в голову фотографу

Алина Савинова
Арина Соболенко.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в челлендже с ударами по воротам на точность перед стартом Итогового турнира WTA.

Во время задания первая ракетка мира промахнулась и попала футбольным мячом в женщину-фотографа, которая сидяла рядом с воротами. Соболенко сразу же извинилась перед журналисткой и пожала ей руку.

Арина Соболенко во время мероприятий в Эр-Рияде.
Фото соцсети

Видео инцидента в своих соцсетях опубликовала Онс Жабер из Туниса, подписав его: «Наша первая ракетка мира наносит серьезный ущерб в Эр-Рияде».

Белорусская теннисистка Арина Соболенко. Как Соболенко завершить год первой ракеткой мира? Интриги WTA Finals в Эр-Рияде

Итоговый женский турнир WTA пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 2 по 9 ноября.

Теннис
Арина Соболенко

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
У армейцев появился лучший молодой игрок Азии, а Станкович превратил красно-белых в середняка РПЛ. Кто будет фаворитом в дерби ЦСКА – «Спартак»
Женщина закрыла собой дочь от обстрела ВСУ в Курской области и погибла
В России выросло до максимума число семей с достаточными средствами на все нужды
Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Три игры Кубка Испании отменены в Валенсии из-за наводнения
Капитан «Вашингтона» Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 37 шайб
Сегодня
Вчера
Неделя