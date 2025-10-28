Соболенко попала в одну группу с Гауфф и Пегулой на Итоговом турнире WTA

Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA, в котором примут участие восемь теннисисток.

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии попала в одну группу с американками Коко Гауфф (3-й номер рейтинга), Джессикой Пегулой (5) и итальянкой Ясмин Паолини (8).

В другой группе будут соревноваться полька Ига Свентек (2), американка Аманда Анисимова (4), представительница Казахстана Елена Рыбакина (6) и еще одна теннисистка из США Мэдисон Кис (7).

Итоговый турнир WTA пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).