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Сегодня, 07:21

Соболенко после вылета Свентек из US Open станет первой ракеткой мира

Сергей Разин
корреспондент
Арина Соболенко.
Фото WTA
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко по итогам US Open станет первой ракеткой мира.

Это случится благодаря вылету Иги Свентек в 1/8 финала турнира, где она уступила латвийке Елене Остапенко (6:3, 3:6, 1:6). Таким образом, 25-летняя белоруска впервые станет первой ракеткой мира.

Свентек в 2022 году стала победительницей US Open, обыграв в финале Онс Жабер из Туниса (6:2, 6:2).

Соболенко в 1/8 финала встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной. Матч пройдет 5 сентября и начнется не ранее 02.00 мск.

US Open
Арина Соболенко
Ига Свентек
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