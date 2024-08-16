Соболенко обойдет Гауфф в рейтинге WTA и станет второй ракеткой мира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вернется на второе место в рейтинге WTA по итогам турнира в Цинциннати (США). Это стало возможным благодаря поражению американки Кори Гауфф во втором круге соревнований. Она уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счетом 4:6, 6:2, 4:6. Гауфф не смогла защитить рейтинговые очки за прошлогодний титул. Соболенко во втором круге оказалась сильнее итальянки Элизабетт Кочаретто (6:3, 6:4). Ее следующей соперницей станет украинка Элина Свитолина.