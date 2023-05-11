Соболенко проиграла 134-й ракетке мира Кенин во втором круге турнира в Риме

Сегодня, 21:46
Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла во втором круге турнира WTA 1000 в Риме.
Она в двух сетах уступила американке Софие Кенин — 6:7 (6:7), 2:6. Девушки провели на корте 1 час 38 минут.
2-я ракетка мира Соболенко 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету 134-й ракетки мира Кенин 1 эйс, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
Соболенко на прошлой неделе выиграла турнира WTA 1000 в Мадриде, в финале обыграв Игу Свентек.
В третьем круге турнира в Риме 24-летняя американка сыграет с Ангелиной Калининой (Украина).