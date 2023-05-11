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Сегодня, 21:46

Соболенко проиграла 134-й ракетке мира Кенин во втором круге турнира в Риме

Ана Горшкова
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла во втором круге турнира WTA 1000 в Риме.

Она в двух сетах уступила американке Софие Кенин — 6:7 (6:7), 2:6. Девушки провели на корте 1 час 38 минут.

2-я ракетка мира Соболенко 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету 134-й ракетки мира Кенин 1 эйс, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Соболенко на прошлой неделе выиграла турнира WTA 1000 в Мадриде, в финале обыграв Игу Свентек.

В третьем круге турнира в Риме 24-летняя американка сыграет с Ангелиной Калининой (Украина).

Теннис
Арина Соболенко
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