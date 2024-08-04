Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 05:21

Соболенко проиграла Боузковой в полуфинале турнира в Вашингтоне

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира WTA в Вашингтоне (США).

В полуфинале спортсменка уступила Марии Боузковой из Чехии в трех сетах — 4:6, 6:3, 3:6. Матч прерывался более чем на 3 часа из-за дождя.

В финале турнира Боузкова сыграет против испанки Паулы Бадосы.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Мария Боузкова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:4, 3:6, 6:3

Теннис
Арина Соболенко
0
Читайте также
Соперница интерсекс-боксерши раскритиковала алжирку Хелиф
В Париже восьмой медальный день летней Олимпиады 2024
Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом в чистом виде
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Украинец рассказал о бегущих из страны от мобилизации дальнобойщиках
Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бадоса вышла в финал турнира в Вашингтоне