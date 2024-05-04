Соболенко проиграла Свентек в финале турнира в Мадриде

Сегодня, 22:54
Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила Иге Свентек из Польши в финале турнира в Мадриде — 5:7, 6:4, 6:7 (7:9).
Игра продолжалась 3 часа 14 минут.
Соболенко сделала 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Свентек 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Соперницы второй год подряд встретились в финале турнира в Мадриде — в 2023 году победу праздновала белоруска. Свентек впервые завоевала титут в Мадриде.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Ига Свентек (Польша, 1) - Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 7:5, 4:6, 7:6 (9:7)