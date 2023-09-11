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Сегодня, 21:06

Соболенко — о лидерстве в рейтинге WTA: «Жажду большего!»

Алина Савинова
Арина Соболенко.
Фото Соцсети
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о лидерстве в рейтинге WTA.

В финале US Open-2023 белоруска уступила американке Кори Гауфф, однако после турнира она впервые в карьере стала первой ракеткой мира.

«Если бы кто-нибудь, когда я только начинала играть в теннис, сказал мне, что я однажды стану первой ракеткой мира, я бы в это не поверила, но мне очень повезло, и я благодарна за то, что на протяжении всей моей жизни меня поддерживала моя семья и окружение, чтобы я смогла достичь того, что у меня есть сегодня. Спасибо всем за ваши теплые сообщения, вы заставляете меня чувствовать себя особенной. Жажду большего!» — написала Соболенко в своих соцсетях.

25-летняя белорусская теннисистка в этом году выиграла Australian Open в одиночном разряде. Также на ее счету две победы на турнирах «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Австралии-2021) и 19 побед на турнирах WTA (13 — в одиночном разряде).

Теннис
Арина Соболенко
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