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Сегодня, 17:20

Соболенко прокомментировала попадание в Итоговый турнир WTA

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала попадание в Итоговый турнир WTA-2022.

«У меня определенно был очень тяжелый сезон. Но в то же время я действительно ценю его, потому что он показал мне, что, даже если у меня что-то не получается, я могу бороться, несмотря ни на что. Это доказывает, насколько я хороша как конкурент», — приводит слова 24-летней спортсменки пресс-служба WTA.

В этом сезоне Соболенко не смогла выиграть ни одного турнира. Однако она начала сезон в топ-10 и не выходила за его пределы.

Итоговый турнир WTA пройдет с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (США).

Источник: https://www.wtatennis.com/news/2876324/road-to-the-wta-finals-aryna-sabalenka
Арина Соболенко
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