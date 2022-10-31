Соболенко об Итоговом турнире: «Я очень счастлива быть здесь, особенно после такого сложного года»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от Итогового турнира WTA.

«Я очень счастлива быть здесь, особенно после такого сложного года. Я чувствую, что это чудо для меня, и я просто наслаждаюсь каждой секундой. Находиться в топ-10 даже в такой тяжелый год — это что-то невероятное. Я действительно горжусь собой, тем, как я справилась со всеми этими проблемами. Я горжусь своей командой, как они поддерживают меня», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.

Соболенко на групповом этапе Итогового турнира встретится с Онс Жабер, Джессикой Пегулой и Марией Саккари.

Итоговый турнир WTA пройдет c 31 октября по 7 ноября в Техасе. В прошлом году победительницей стала Гарбинье Мугуруса из Испании.