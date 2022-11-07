Соболенко рассказала, благодаря чему смогла одержать победу над Свентек

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, за счет чего ей удалось обыграть первую ракетку мира Игу Свентек в полуфинале Итогового турнира WTA (6:2, 2:6, 6:1).

«В целом я была спокойна на корте. Я не хотела отдавать ей еще одну легкую победу. Именно такой настрой у меня был во время этого матча, и думаю, что именно благодаря нему я смогла добиться успеха», — приводит пресс-служба официального сайта WTA слова Соболенко.

В финальном матче теннисистка из Белоруссии сыграет против француженки Каролин Гарсии.