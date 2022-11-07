Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:34

Соболенко рассказала, благодаря чему смогла одержать победу над Свентек

Алина Савинова
Telegram Новости

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, за счет чего ей удалось обыграть первую ракетку мира Игу Свентек в полуфинале Итогового турнира WTA (6:2, 2:6, 6:1).

«В целом я была спокойна на корте. Я не хотела отдавать ей еще одну легкую победу. Именно такой настрой у меня был во время этого матча, и думаю, что именно благодаря нему я смогла добиться успеха», — приводит пресс-служба официального сайта WTA слова Соболенко.

В финальном матче теннисистка из Белоруссии сыграет против француженки Каролин Гарсии.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/2897254/sabalenka-topples-swiatek-to-reach-wta-finals-championship-match
Теннис
Арина Соболенко
Ига Свентек
0
Читайте также
Шедевр Головина сломал «Тулузу», «Торино» не помог заработанный Миранчуком пенальти
«Он сломал мое эго, раздавил меня». Как Майкл Джексон взбесил Майка Тайсона, не узнав его
Ксения Собчак вернулась в Россию
В Россию привезли бюджетный кроссовер Toyota Rush
Daily Mail узнала о реакции Макрона на слова Путина о Хиросиме и Нагасаки
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Касаткина призналась, что могла завершить карьеру в 22 года