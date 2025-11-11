«Парочку шотов текилы, и отстаньте от меня все». Соболенко рассказала, как переживает поражения

11 ноября, 17:30
Первая ракетка мира Арина Соболенко объяснила, что выплеск эмоций на корте помогает ей сохранять концентрацию.
В подкасте Александра Соколовского она призналась, что ее команда давно привыкла к «эмоциональным заскокам» звездной теннисистки и не удивляется ее срывам на корте.
«Если я держу все в себе — злость, недовольство собой, ситуацией — становится только хуже. Я теряю себя, и точки возврата нет. Поэтому мне проще всё выбросить, — отметила спортсменка в интервью известному ведущему. — Скорее всего, это летит в сторону команды, но после этого я обнуляюсь и готова работать заново. В случае поражений я уезжаю как можно быстрее с места проигрыша и не включаю телевизор, не смотрю теннис и ухожу на шоппинг. Просто хочется парочку шотов текилы, водичку, красивый вид и отстаньте от меня все».
В данный момент 27-летняя белоруска возглавляет мировой рейтинг 55 недель подряд и 63 недели в общей сложности. Однако в этом году она сумела выиграть только один турнир «Большого шлема» из четырех, уступив в финалах Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос», а также в полуфинале Уимблдона и в финале Итогового турнира.
Во время неудач на корте Арина часто употребляет нецензурную лексику и громко предъявляет претензии своему тренерскому штабу.
Skorz.
))) Полезнее сделать ,пару баскетбольных блокшотов , чем парочку шотов текилы !)))
12.11.2025
Александр Иванов
Ей просто хочется парочку шотов текилы, водочку и пописать в кубок. и отстаньте ... , но, нет , не получится, думаю, австралийцы ей припомнят стыдобу
12.11.2025
С детства за Уралмаш!
Наш человек!)))
12.11.2025
oykc
Пару стаканов Текилы И я уже буду готов, Пойти за тобой на край света, Покачиваясь, как бык... =)))
12.11.2025
Sasha Zhuk
Арина молодец ,гордость страны ,а все проигравшие на ставках гуляют лесом
11.11.2025
Ботокс007
Чудовище, а не женщина. Быдло из притона привокзальной площади.
11.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Шеф, вы лично просматриваете теннисные подкасты?! Может, что-то из влога Касаткиной процитируете? Там больше именно для вас информации, чем какая-то текила.
11.11.2025