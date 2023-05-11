Соболенко: «Стать первой ракеткой мира — это не моя приоритетная цель»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что она сосредоточена в первую очередь не на рейтинге, а на завоевании титулов.

«Я всегда хотела выиграть как можно больше титулов за свою карьеру. Так что, если я продолжу думать так и сосредоточусь на себе, у меня всегда будет шанс стать первой ракеткой мира. Это не моя приоритетная цель, но я действительно хочу, чтобы это произошло в будущем. Сейчас у меня другой подход. Раньше я думала: «Да ладно, тебе нужно выиграть хотя бы один турнир «Большого шлема» в своей карьере». Но прямо сейчас у меня он есть, и я могу играть с большей свободой, просто думая о том, чтобы показать свою лучшую игру каждый раз, когда выхожу на корт», — сказала Соболенко.

В этом сезоне белорусская теннисистка впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема» — она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, обыграв в финале турнира Елену Рыбакину из Казахстана. Всего на счету Соболенко три титула в 2023 году. На данный момент она занимает вторую строчку в рейтинге WTA.