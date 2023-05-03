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Сегодня, 07:53

Соболенко рассказала, что отличает топов от низкорейтинговых соперниц

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о разнице в психологии между топами и менее рейтинговыми игроками.

«Хороший вопрос. У нас совсем другое мышление. Соперницы помоложе действительно более заряженные, и я не хочу сказать, что топ-игроки не хотят выигрывать, но они лучше понимают игру и не такие, скажем так, сумасшедшие.

Ты играешь с большей страстью, не сходишь с ума из-за каких-то вещей. Если видишь возможность, сразу ее используешь. Молодые игроки в такой же ситуации сходят с ума: «Боже мой, это мой шанс, я обязана им воспользоваться». И упускают его, потому что слишком много думают.

Когда ты топ-игрок, ты понимаешь: «Окей, вот моя возможность». И просто ею пользуешься. Ты как бы спокойнее и лучше разбираешься. Поэтому я предпочитаю быть топом перед третьим сетом (улыбается)», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В полуфинале турнира в Мадриде Соболенко сыграет с Марией Саккари.

Теннис
Арина Соболенко
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Соболенко сыграет с Саккари в полуфинале турнира в Мадриде