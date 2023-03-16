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16 марта, 09:41

Соболенко: «Здорово осознавать, что я выиграла турнир «Большого шлема»

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как на нее повлияла победа на Australian Open-2023.

«Просто здорово осознавать, что у тебя есть победа в турнире «Большого шлема». Никогда не знаешь, что произойдет, но именно поэтому я продолжаю работать и бороться, зная, что это не даст мне никакого преимущества в следующем турнире «Большого шлема» или прямо сейчас. Я все еще должна показывать свой лучший теннис.

Знаешь, просто приятно знать, что я уже выиграла (улыбается). Потому что раньше у меня не было «Шлема», и каждый раз я сама на себя давила, потому что хотела его выиграть. Это дало мне больше веры и понимания того, что я должна делать в важных матчах», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В финале Australian Open 24-летняя теннисистка обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Эта победа стала первой для Соболенко в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.

Теннис
Арина Соболенко
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