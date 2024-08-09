Соболенко рассказала, как справляется с последствиями травмы плеча

Третья ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как адаптировала свой график тренировок, чтобы не случилось рецидива травмы.

«В Вашингтоне у меня очень болело плечо, но здесь мы делали много упражнений на подвижность. Я трачу много времени на дополнительную подвижность, дополнительную растяжку и дополнительное лечение. Теперь чувствую себя намного лучше с плечом, понимаю, что мне не нужно его беречь», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В третьем круге турнира в Торонто Соболенко сыграет против Кэти Бултер из Великобритании.