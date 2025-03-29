Соболенко рассказала, на что обращает внимание при просмотре теннисных матчей по телевизору

29 марта, 10:30
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко объяснила, за какими аспектами игры ей интересно наблюдать, когда она смотрит теннисные матчи по телевизору.
«Когда я смотрю мужской теннис, стараюсь обращать внимание на то, что они делают по-другому. Конечно, такого много, но стараюсь найти что-то такое, что могла бы потренировать и использовать на корте. А когда я смотрю девушек, стараюсь анализировать, что они делают, какие у них возникают проблемы. Но в большей степени я наблюдаю за психологией, потому что кое-что подмечаю и мне интересно, как игрок справится с этим давлением», — приводит Tennis Up to Date слова спортсменки.
Ранее Соболенко победила итальянку Ясмин Паолини (6:2, 6:2) и вышла в финал «тысячника» в Майами. В решающем матче первая ракетка мира сыграет против американки Джессики Пегулы.
26-летняя белоруска является чемпионкой трех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Всего она завоевала 18 титулов на уровне WTA.