Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

WTA. Новости

Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

29 марта, 10:30

Соболенко рассказала, на что обращает внимание при просмотре теннисных матчей по телевизору

Алина Савинова
Telegram Дзен

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко объяснила, за какими аспектами игры ей интересно наблюдать, когда она смотрит теннисные матчи по телевизору.

«Когда я смотрю мужской теннис, стараюсь обращать внимание на то, что они делают по-другому. Конечно, такого много, но стараюсь найти что-то такое, что могла бы потренировать и использовать на корте. А когда я смотрю девушек, стараюсь анализировать, что они делают, какие у них возникают проблемы. Но в большей степени я наблюдаю за психологией, потому что кое-что подмечаю и мне интересно, как игрок справится с этим давлением», — приводит Tennis Up to Date слова спортсменки.

Ранее Соболенко победила итальянку Ясмин Паолини (6:2, 6:2) и вышла в финал «тысячника» в Майами. В решающем матче первая ракетка мира сыграет против американки Джессики Пегулы.

26-летняя белоруска является чемпионкой трех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Всего она завоевала 18 титулов на уровне WTA.

Источник: Tennis Up to Date
Теннис
Арина Соболенко
Читайте также
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя