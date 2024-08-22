Соболенко: «После смерти Кольцова я подумала, что мне нужно просто продолжать идти»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о душевных переживаниях, которые она пережила после смерти своего бывшего молодого человека Константина Кольцова.

Известный в прошлом хоккеист скончался 18 марта в возрасте 42 лет в Майами, куда прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать белоруску. Пара встречалась около трех лет.

«Однажды я потеряла отца, и теннис помог мне пережить эту тяжелую утрату. Поэтому в тот момент [смерти Кольцова] я подумала, что мне нужно просто продолжать идти вперед, продолжать играть, продолжать делать свое дело, чтобы отделить личную жизнь от карьеры. При этом у меня были большие проблемы со здоровьем, потому что я не остановилась. Это было очень эмоционально и очень напряженно, и в тот момент это как бы повредило мое психическое здоровье», — приводит слова Соболенко The Guardian.

Спортсменка отметила, что, вероятно, ей стоило поступить иначе в этой ситуации.

«Наверное, сейчас, оглядываясь назад, я бы сказала, что лучшим решением было бы сделать шаг назад, перезагрузиться, перезарядиться и начать все заново. Но я сделала то, что сделала, и продолжала играть», — добавила она.

В мае стало известно, что Соболенко вступила в отношения с бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом. В своих соцсетях теннисистка неоднократно публиковала совместные с ним фотографии.