Соболенко о «мастерсе» в Риме: «Обожаю сюда приезжать. Наверное, больше всего из-за вкусной еды»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в интервью «СЭ» рассказала о своих впечатлениях о Риме перед стартом «мастерса».

— Рим, Италия — прекрасное место. С чем у вас ассоциируется эта страна, этот город?

— Обожаю этот турнир. Рим обладает своей аурой, атмосферой. Здесь как-то так спокойно, определенно очень красиво и невероятно вкусная еда. Обожаю сюда приезжать. Наверное, больше всего из-за вкусной еды (смеется).

— Если не секрет, то какое блюдо итальянской кухни любимое?

— Паста. Когда я сюда приезжаю, сразу иду по классике — по карбонаре, а потом уже любую пасту буду есть.

11 мая Соболенко сыграет в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Риме с американкой Софией Кенин.