Видеотрансляция матча 1/4 финала турнира в Пекине Соболенко — Рыбакина начнется в 14.30

Первая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Пекине (Китай) 6 октября, в пятницу. Матч начнется примерно в 14.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Соболенко — Рыбакина можно будет в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее 25-летняя Соболенко победила итальянку Ясмин Паолини в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Пекине — 6:4, 7:6 (7:4), а 24-летняя Рыбакина обыграла россиянку Мирру Андрееву (2:6, 6:4, 6:1). Рыбакина располагается на пятой строчке в рейтинге WTA.

Теннис: новости и результаты матчей, расписание турниров и обзоры игр, рейтинги ATP и WTA в актуальном виде на сайте.