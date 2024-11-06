Соболенко уступила Рыбакиной в матче Итогового турнира

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко потерпела поражение от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в матче Итогового турнира WTA в Эр-Рияде — 4:6, 6:3, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. Белоруска 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету казахстанской спортсменки 6 эйсов, 4 «двойные» и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Соболенко ранее уже гарантировала себе место в полуфинале турнира. Рыбакина проиграла два первых матча в фиолетовой группе и лишилась шансов на проход в следующую стадию.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Фиолетовая группа

Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:4, 3:6, 6:1