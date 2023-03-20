Соболенко — Рыбакиной: «Позабочусь, о том, чтобы это был последний раз, когда ты меня обыграла»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко обменялись фразами после финала турнира в Индиан-Уэллсе.

— Поздравляю с отличными результатами, — сказала Рыбакина. — Это первый раз, когда я тебя обыграла.

— Я позабочусь, о том, чтобы он был последним, — ответила Соболенко.

— Нет, нет, нет! Посмотрим в следующий раз.

Рыбакина завоевала первый титул в 2023 году. В финале Australian Open она уступила Соболенко.

После этой победы Рыбакина впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира.