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Сегодня, 03:06

Соболенко — Рыбакиной: «Позабочусь, о том, чтобы это был последний раз, когда ты меня обыграла»

Сергей Разин
корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко обменялись фразами после финала турнира в Индиан-Уэллсе.

— Поздравляю с отличными результатами, — сказала Рыбакина. — Это первый раз, когда я тебя обыграла.

— Я позабочусь, о том, чтобы он был последним, — ответила Соболенко.

— Нет, нет, нет! Посмотрим в следующий раз.

Рыбакина завоевала первый титул в 2023 году. В финале Australian Open она уступила Соболенко.

После этой победы Рыбакина впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира.

Арина Соболенко
Елена Рыбакина
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Рыбакина обыграла Соболенко и стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе