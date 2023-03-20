Сегодня, 03:06
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко обменялись фразами после финала турнира в Индиан-Уэллсе.
— Поздравляю с отличными результатами, — сказала Рыбакина. — Это первый раз, когда я тебя обыграла.
— Я позабочусь, о том, чтобы он был последним, — ответила Соболенко.
— Нет, нет, нет! Посмотрим в следующий раз.
Рыбакина завоевала первый титул в 2023 году. В финале Australian Open она уступила Соболенко.
После этой победы Рыбакина впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира.