Соболенко за один час вышла в третий круг «тысячника» в Пекине

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в двух сетах обыграла представительницу Таиланда Мананчаю Савангкаев во втором круге турнира в Пекине. Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу второй ракетки мира. Следующей соперницей Соболенко станет победительница матча Эшлин Крюгер (США) — Лулу Сун (Новая Зеландия, 29). Пекин (Китай) Турнир WTA China Open Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Мананчая Савангкаев (Таиланд, Q) — 6:4, 6:1