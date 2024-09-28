Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:55

Соболенко за один час вышла в третий круг «тысячника» в Пекине

Алина Савинова
Telegram Дзен

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в двух сетах обыграла представительницу Таиланда Мананчаю Савангкаев во втором круге турнира в Пекине.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу второй ракетки мира.

Следующей соперницей Соболенко станет победительница матча Эшлин Крюгер (США) — Лулу Сун (Новая Зеландия, 29).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Мананчая Савангкаев (Таиланд, Q) — 6:4, 6:1

Теннис
Арина Соболенко

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год
«Один из худших» и «смотрит футбол в Париже». Почему французы недовольны Сафоновым и как на самом деле играет россиянин в «ПСЖ»
Картаполов назвал возможное основание для применения ядерного оружия
Команда «РБ» объявила об уходе Риккьярдо, напарником Цуноды стал Лоусон
Матчи 11-го тура РПЛ пройдут с 27 по 29 сентября
Прокуратура Сахалина проверит факт демонстрации школьникам видео с абортом
Сегодня
Вчера
Неделя