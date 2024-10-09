Соболенко обыграла Синякову и вышла в третий круг турнира в Ухани

9 октября, 10:18
Белорусская теннисистка Арина Соболенко во втором круге турнира в Ухани обыграла чешку Катерину Синякову со счетом 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. На счету 26-летней белоруски 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
В третьем круге Соболенко встретится с Юлией Путинцевой из Казахстана.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Wuhan Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 6:4