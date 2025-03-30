Соболенко сравнялась с Шараповой по количеству титулов на «тысячниках»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу на турнире WTA 1000 в Майами.

В финальном матче первая ракетка мира обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:2.

26-летняя белоруска выиграла восьмой «тысячник» в карьере и сравнялась по этому показателю с Марией Шараповой. Большее количество титулов на турнирах WTA 1000 завоевывали только Серена Уильямс (13), Виктория Азаренко (10), Ига Свентек (10), Симона Халеп (9) и Петра Квитова (9).

Соболенко стала победительницей 19 турниров на уровне WTA в одиночном разряде. Она также является чемпионкой трех турниров «Большого шлема».