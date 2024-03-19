Соболенко тренируется в Майами после смерти Кольцова

19 марта, 22:31
Белорусская теннисистка Арина Соболенко принимает участие в тренировке на турнире в Майами, сообщает The Tennis Letter.
Ранее сообщалось, что 25-летняя спортсменка примет участие в турнире, но откажется от интервью и участия в пресс-конференциях.
19 марта стало известно о смерти экс-хоккеиста Константина Кольцова, с которым Соболенко состояла в отношениях. Перед кончиной он также находился в Майами.
Полиция Майами объявила, что начала расследование предполагаемого самоубийства Кольцова.