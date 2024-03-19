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19 марта, 22:31

Соболенко тренируется в Майами после смерти Кольцова

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арина Соболенко на тренировке.
Фото Соцсети
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко принимает участие в тренировке на турнире в Майами, сообщает The Tennis Letter.

Ранее сообщалось, что 25-летняя спортсменка примет участие в турнире, но откажется от интервью и участия в пресс-конференциях.

19 марта стало известно о смерти экс-хоккеиста Константина Кольцова, с которым Соболенко состояла в отношениях. Перед кончиной он также находился в Майами.

Полиция Майами объявила, что начала расследование предполагаемого самоубийства Кольцова.

Константин Кольцов
Теннис
Арина Соболенко
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