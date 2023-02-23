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Сегодня, 20:34

Соболенко уступила Крейчиковой в четвертьфинале турнира в Дубае

Сергей Разин
корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвертьфинале турнира в Дубае уступила Барборе Крейчиковой из Чехии со счетом 6:0, 6:7 (2:7), 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. На счету белоруски 10 эйса, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В полуфинале Крейчикова встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Барбора Крейчикова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 0:6, 7:6 (7:2), 6:1

Арина Соболенко
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