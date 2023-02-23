Соболенко уступила Крейчиковой в четвертьфинале турнира в Дубае

Сегодня, 20:34
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвертьфинале турнира в Дубае уступила Барборе Крейчиковой из Чехии со счетом 6:0, 6:7 (2:7), 1:6.
Встреча продолжалась 1 час 58 минут. На счету белоруски 10 эйса, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
В полуфинале Крейчикова встретится с американкой Джессикой Пегулой.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Барбора Крейчикова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 0:6, 7:6 (7:2), 6:1