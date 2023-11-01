Соболенко в двух сетах проиграла Пегуле в матче Итогового турнира WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла американке Джессике Пегуле в матче Итогового турнира WTA в Канкуне.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 28 минут.

1-я ракетка мира Соболенко сделала один эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету 5-й ракетки мира Пегулы 5 подач навылет, 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Американка выиграла два матча в группе и занимает первое место. Соболенко находится на второй строчке. В следующем матче белоруска сыграет с Еленой Рыбакиной, а Пегула — с Марией Саккари.