Соболенко во втором круге турнира в Майами встретится с Роджерс

Сегодня, 06:51
Американская теннисистка Шелби Роджерс в первом круге турнира в Майами обыграла соотечественницу Слоан Стивенс со счетом 6:4, 3:6, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. На счету 30-летней Роджерс 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.
Во втором круге Роджерс встретится с белоруской Ариной Соболенко.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Шелби Роджерс (США) — Слоан Стивенс (США) — 6:4, 3:6, 6:2