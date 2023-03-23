Соболенко во втором круге турнира в Майами встретится с Роджерс

Американская теннисистка Шелби Роджерс в первом круге турнира в Майами обыграла соотечественницу Слоан Стивенс со счетом 6:4, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. На счету 30-летней Роджерс 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3. Во втором круге Роджерс встретится с белоруской Ариной Соболенко. Майами (США) Турнир WTA Miami Open presented by Itau Призовой фонд 8 800 000 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Шелби Роджерс (США) — Слоан Стивенс (США) — 6:4, 3:6, 6:2